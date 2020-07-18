حريق يلتهم 10 كرفانات في مخيم للنازحين بدهوك.. وحقوق الانسان تطالب بإعادتهم لمناطقهم

2020/07/18 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- دهوك

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم السبت (18 تموز 2020)، احتراق عدد من كرفانات الناز...





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