2020/07/18 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مواد غير مصرح بها معدة للتهريب ومواد غير خاضعة للفحص الفني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد غير مصرح بها معدة للتهريب ومواد غير خاضعة للفحص الفني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد غير مصرح بها معدة للتهريب ومواد غير خاضعة للفحص الفني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).