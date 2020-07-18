2020/07/18 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يحذر من اجراء الامتحانات الوزارية في الثامن من آب و يدعو وزارة التربية للبحث عن حل بديل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من اجراء الامتحانات الوزارية في الثامن من آب و يدعو وزارة التربية للبحث عن حل بديل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من اجراء الامتحانات الوزارية في الثامن من آب و يدعو وزارة التربية للبحث عن حل بديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).