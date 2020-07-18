ظريف يزور بغداد غدا

2020/07/18 | 14:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد غدا الاحد....

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