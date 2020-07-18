قطاع الطيران: جدل تركي بعد تغريدة “السبق الصحفي” عن بيع مطار أتاتورك الى قطر

2020/07/18 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لا يزال الجدل مستمراً حول تغريدة نشرها صحفي تركي حول مطار أتاتورك وقطر، الاحد الماضي الأمر الذي دفع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بعدها لنشر رد نافية ذلك بتقرير على موقعها الرسمي.وقالت الوكالة، “تلقفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف ومواقع إخبارية، معظمها مصرية، تغريدة لأحد الصحفيين الأتراك، تساءل فيها عن […]

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