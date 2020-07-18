2020/07/18 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بوفاة جنديين اثنين من موكب امر لواء 59 متأثرين بإصابتهما نتيجة استهدافهم في منطقة الطارمية ببغداد.وقال المصدر لـ”تقدم” إن “جنديين اثنين، توفيا قبل قليل متأثرين بإصابتهما نتيجة التعرض الذي استهدف موكب امر لواء ٥٩ ليلة امس”.وتعرض موكب امر اللواء 59 لهجوم إرهابي، اسفر عن استشهاد العميد الركن على حميد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة جنديين من موكب امر لواء 59 متأثرين بإصابتهما نتيجة استهدافهم في الطارمية أمس وكالة تقدم الاخبارية.

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