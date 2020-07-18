دوائر المرور تستأنف عملها في بغداد وفق 3 إجراءات

2020/07/18 | 14:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستباشر دوائر المرور بالافتتاح بشكل تدريجي في المحافظات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، مديرية المرور العامة باستئناف خدماتها تدريجيًا مع الالتزام بأقصى درجات الحذر.

قالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بأن تقوم مديرية المرور العامة وبإشراف ومتابعة شخصية للسيد مدير المرور العام اللواء زهير عبادة بإعادة خدمات المرور تدريجيا للمواطن الكريم في بغداد والمحافظات شريطة اعتماد أقصى درجات الحذر واتباع الإجراءات الوقائية".

وأضاف البيان "بناءً على الأمر آنفًا قامت مديرية المرور باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفق ما يلي:

1ـ ستباشر مديرية المرور بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل تدريجي في محافظات البلاد كافة اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 19 تموز/يوليو وستبدأ بخدمة تسجيل المركبات غير المسجلة، أي تسجيل لأول مرة على أن يكون تقديم المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية حيث يقوم المواطن بحجز رقم للمراجعة وتقوم المديرية بتحديد موعد ومكان مراجعته لتسجيل المركبة غير المسجلة.

2ـ وبعد خدمة تسجيل المركبات ستطلق المديرية خدماتها تدريجيًا كما تم ذكره سابقًا وستكون الخدمة القادمة هي نقل ملكية العجلات وتسجيلها بشكل رسمي باعتماد الآلية ذاتها المشار إليها بالفقرة (١) وبعدها تطلق الخدمات المختلفة للمديرية تباعًا.

3ـ سيشرف مدير المرور العام ومدراء دوائر المرور في بغداد والمحافظات على حملات تطهير وتعفير دوائر المرور كافة استعدادًا لاستقبال المواطنين على أن تطبق إجراءات التباعد الجسدي والإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات أساسًا بتقديم الخدمة للمواطن حفاظًا على سلامته التي تأتي بالمقام الأول".

ودعت مدير المرور العامة "جميع مواطنينا الكرام للتعاون البناء وتطبيق التعليمات وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي ستقدم له".

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