الكعبي : استشهاد الخزرجي بمثابة جرس إنذار في مناطق محيط بغداد

2020/07/18 | 14:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

عزى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت، الشعب العراقي والقوات الأمنية المسلحة بإست...

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