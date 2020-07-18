ماهي عقوبة التستر السياسي عن الجرائم؟

2020/07/18 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي ، السبت، الالية القانونية لمعاقبة السياسيين المتسترين على الجرائم.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكثير من السياسيين يخرج عبر وسائل الإعلام ويقول لدي ملفات ووثائق ضد الآخرين ولا يقوم بتقديمها إلى القضاء وهذا يعتبر بحد ذاته تستر على الجريمة يعاقب عليها القانون العراقي في المواد ٢٤٥ […]

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