مريرتيات - عذري مازغ

2020/07/18 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ مريرتيات (القصة واقعية وإن تلاعبت فيها بالزمان والمكان)كان السيد "نون" عجيبا في كل شيء، سلوكه المرح، تلقائيته في الحركة والتعبير، تفتحه الكبير بشكل لم أرى منه في كل معرفتي به ان احتج يوما عن تعبير معين، تعبير خاطيء مثلا، يكفي أن تشرح له إلى ماذا ترمز بجملتك الخاصة ليشحنها هو بضحكته الصادقة وتعبيرات او تعليقات على القول تنم عن رحب مخيلته الواسعة المتفهمة، كان بحس ما يعقلن حتى أحاديث "الحاج الأح ......





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