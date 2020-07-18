طبعة ثورة العشرين الثانيه/ ختام ب/10 - عبدالامير الركابي

2020/07/18 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي هل عرف العراق في العصر الحديث "الدولة" الاحادية، ام انه كان ومابزال منذ القرن السادس عشر في حالة تشكل حديث من طبيعته ونوع تكوينه، بما ينفي حتمية النمو او التشكل البرجوازي الالي الصناعي؟ مثل هذا التساؤل شديد الوجاهة، والجوهري بدرجة حاسمه، لم يطرح على الاطلاق في أي من الادبيات، او مايعرف بالدراسات والأبحاث التاريخيه الحديثة، الامر الذي يجعل من واقع العراق الحديث، خارج النظر، ومح ......





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