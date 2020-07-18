الكاظمي: مئة يوم على رجل الفتح وإعلام الردح؟! - كاظم الحناوي

2020/07/18 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الحناوي كاظم الحناوي - Kadhum Al Hanawiبعد شهر من الان تنتهي فترة المئة يوم التي يريد البعض خلالها صنع مالم يصنعه اخوته بسبعة عشر عاما ويبدو ان سيرة الكاظمي في المئة يوم مسلية و مضحكة بنفس الوقت فهو عندما جلب شلة الرداحين ليصبحوا مستشارين قد ضمن متكلمين بالإيجار كانوا يعملون في قنوات وقفت مع دول الجوار والمحتل ضد العراق وهم انفسهم يقبضون لحد الان راتبين من القنوات التي لم تعلن تسرحيهم او طردهم او الا ......





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