بعد إيرادات بـ 6 مليارات دولار.. أسهم نتفليكس تهوي 10%


بعد إيرادات بـ 6 مليارات دولار.. أسهم نتفليكس تهوي 10%
2020/07/18 | 15:22 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..

أعلنت منصة نتفليكس عن أدائها المالي في الربع الثاني، وبعد خروج أرقام الربع الثاني، شهدت خدمة بث الفيديو الشهيرة انخفاضًا حادًا في قيمتها، حيث انخفضت أسهم نتفليكس 10%.

وحققت الشركة إيرادات في الربع الثاني بمقدار 6.15 مليار دولار وإيرادات تشغيل بقيمة 1.36 مليار دولار وصافي دخل 720 مليون دولار.

من حيث السهم، كسبت […]

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