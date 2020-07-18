2020/07/18 | 15:22 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
أعلنت منصة نتفليكس عن أدائها المالي في الربع الثاني، وبعد خروج أرقام الربع الثاني، شهدت خدمة بث الفيديو الشهيرة انخفاضًا حادًا في قيمتها، حيث انخفضت أسهم نتفليكس 10%.
وحققت الشركة إيرادات في الربع الثاني بمقدار 6.15 مليار دولار وإيرادات تشغيل بقيمة 1.36 مليار دولار وصافي دخل 720 مليون دولار.
من حيث السهم، كسبت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إيرادات بـ 6 مليارات دولار.. أسهم نتفليكس تهوي 10%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت منصة نتفليكس عن أدائها المالي في الربع الثاني، وبعد خروج أرقام الربع الثاني، شهدت خدمة بث الفيديو الشهيرة انخفاضًا حادًا في قيمتها، حيث انخفضت أسهم نتفليكس 10%.
وحققت الشركة إيرادات في الربع الثاني بمقدار 6.15 مليار دولار وإيرادات تشغيل بقيمة 1.36 مليار دولار وصافي دخل 720 مليون دولار.
من حيث السهم، كسبت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إيرادات بـ 6 مليارات دولار.. أسهم نتفليكس تهوي 10%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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