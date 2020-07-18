بعد إيرادات بـ 6 مليارات دولار.. أسهم نتفليكس تهوي 10%

2020/07/18 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت منصة نتفليكس عن أدائها المالي في الربع الثاني، وبعد خروج أرقام الربع الثاني، شهدت خدمة بث الفيديو الشهيرة انخفاضًا حادًا في قيمتها، حيث انخفضت أسهم نتفليكس 10%.وحققت الشركة إيرادات في الربع الثاني بمقدار 6.15 مليار دولار وإيرادات تشغيل بقيمة 1.36 مليار دولار وصافي دخل 720 مليون دولار.من حيث السهم، كسبت […]

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