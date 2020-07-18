بعد انتشار “السمسرة” في مواقع التواصل: الصحة تكشف عن “استغلال” التبرع ببلازما الدم

2020/07/18 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت وزارة الصحة اليوم السبت عن وجود حالات استغلال في موضوع المتبرعين ببلازما الدم المتشافين من الإصابة بفيروس كورونا.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لصحيفة شبه رسمية إن “الأرقام الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض متبرعي بلازما النقاهة من المتشافين غير دقيقة وأحيانا تدخل بها حالات استغلال”.وتنتشر […]

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