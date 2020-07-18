2020/07/18 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري الكتل السياسية كافة الى دعم توجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية الى تحقيق اصلاحات من شأنها معالجة آثار الأزمة المالية الراهنة، بالاضافة الى جهوده الدبلوماسية التي كان آخرها زيارته الى المملكة العربية السعودية .وقال في بيان اليوم :” ان الخطوات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يدعو الكتل السياسية الى دعم توجهات الكاظمي الرامية الى معالجة آثار الأزمة المالية المركز الخبري الوطني.

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