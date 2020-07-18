2020/07/18 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 2049 إصابة بكورونا وتماثل 1997 حالة للشفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 2049 إصابة بكورونا وتماثل 1997 حالة للشفاء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 2049 إصابة بكورونا وتماثل 1997 حالة للشفاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).