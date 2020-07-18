بالوثيقة .. قرار أفتتاح مول ومطاعم المنصور بشروط الوقاية

2020/07/18 | 15:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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