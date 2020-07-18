القوة الجوية يعلق على تصنيف الاتحاد الاسيوي لاندية غرب القارة 2002 -2019

2020/07/18 | 15:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة .اعتبر نادي القوة الجوية تصنف الاتحاد الاسيوي الاندية العراقية من بين 171 ناديا في منطقة غرب الاسيوي منذ عام 2002 وحتى 2019 بالظالم وغير المنصف .وقال جاسم كاطع عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في تصريح لـ"كلكامش برس " ان التصنيف الاسيوي ظالم وغير منصف" مؤكدا ان القوة الجوية هي الاول محليا واولا على اندية غرب اسيا" .واضاف ان "الدليل على ذلك هو حيازتنا ابطال اسيا لثلاث مرات وهو اعجاز وليس فقط انجاز لكننا تعودنا على الظلم سواء كان محليا او اسيويا ".وتابع ان الاتحاد الاسيوي اعتمد المشاركات الدولية وان نادي اربيل لا يملك مشاركات ولا نتائج على المستوى الخارجي .وكان الاتحاد الاسيوي اعلن تصنيفه لاندية غرب اسيا منذ 2002 وحتى 2019 حيث حل نادي اربيل بالمركز وحل نادي اربيل 23 ونادي الجوية بالمركز 24 تلاه الزوراء في المركز 31 ودهوك بالمركز

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