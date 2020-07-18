نائب يكشف حجم الديون المترتبة بذمة شركات الاتصال وينتقد تلكؤ خدماتها

2020/07/18 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، السبت (18 تموز 2020)، عن الديون التي بذمة شركات الهاتف الن...





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