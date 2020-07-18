الصحة تسجل 75 حالة وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/18 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 75 حالة وفاة و 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناط...





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