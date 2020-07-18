الموقف الوبائي: اكثر من الفي اصابة جديدة بكورونا،، وارتفاع إيجابي بنسب الشفاء

2020/07/18 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – يس عراق اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لجائحة كورونا، اليوم السبت، مؤكدة فحص 15229 نموذج في كافة انحاء البلاد ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الوباء هو 777287 عينة .وذكر بيان للوزارة، تابعته “يس عراق”، انها سجلت 1997 حالة شفاء في العراق موزعة بغداد / الرصافة 222، بغداد / الكرخ […]

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