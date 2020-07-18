لتجاوز وطأة كورونا،، سبع ساعات من المحادثات الأوروبية “الصعبة والمعقدة” لإنعاش الاقتصاد

2020/07/18 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم في محاولة لإنقاذ خطة إنعاش اقتصادي ضخمة لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، إثر اصطدام محادثاتهم أمس بتصلب دول مؤيدة للتقشف تتزعمها هولندا والنمسا.وتشهد أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ويسعى قادة الاتحاد الـ27 في القمة التي افتتِحت الجمعة، للاتفاق على خطة إنعاش بقيمة 750 […]

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