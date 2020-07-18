2020/07/18 | 15:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تعلن السماح لكلِّ طلبة الجامعات الأهليَّة بأداء الامتحانات الإلكترونيَّة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تعلن السماح لكلِّ طلبة الجامعات الأهليَّة بأداء الامتحانات الإلكترونيَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).