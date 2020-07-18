مدير منفذ الشيب : اجراءات وقائية ستتخذ بحق الشاحنات

2020/07/18 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان كشف مدير منفذ الشيب الحدودي العميد حسين فهد حاتم، اليوم السبت، عن إجراءات وقائية ستتخذ بحق الشاحنات.وقال حاتم إن"منفذ الشيب سيفتح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لغرض إجراء عملية التبادل التجاري مع الجانب الإيراني"، لافتاً إلى أنه"تم التنسيق مع الجانب الإيراني في ما يخص جائحة كورونا ودخول البضائع وتعفيرها وآلية العمل ودخول الشاحنات والمخلّصين الجمركيين".وأضاف أن"الوفد الحكومي المكلف بزيارة المنافذ قام بزيارة منفذ الشيب في محافظة ميسان واطلع على وضع المنفذ وعلى الإجراءات الأمنية"، مشيراً إلى أنه"تم رفد المنفذ بفوج كامل من المغاوير".وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة ،بالتنسيق مع هيأة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة ،وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.

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