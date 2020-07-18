“أبل” تصرف تعويضات لأصحاب هواتف “آيفون” القديمة

2020/07/18 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بات في إمكان ملاك هواتف أيفون طلب الحصول على تعويضات كجزء من اتفاق تسوية أبرم في وقت سابق من هذا العام، مسدلة الستار حول معركة قانونية استمرت سنوات حاولت فيها الشركة تخفيف رد الفعل العالمي الذي أثاره اعترافها باستخدام تحديثات الأنظمة لإبطاء الأجهزة الأقدم من iPhone.وألزم القضاء الشركة بدع تعويضات تقدر بـ500 […]

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