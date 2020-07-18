حقوق الانسان :افتتاح بعض المولات والمطاعم دون اخرى انتهاك وتمييز بالمواطنة

2020/07/18 | 15:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية في الوقت الذي سمحت فيه خلية الازمة لكافة المولات والمطاعم والاسواق بالعودة للعمل يعد انتهاك صارخ وتمييز ضد حق المواطن بالصحة .واضاف الغراوي ان هذا القرار يؤثر سلبا على الالاف من المواطنين الذين يحتاجون الرعاية الصحية.وتابع" نطالب الحكومة وخلية الازمة بالغاء هذا القرار واعادة فتح العيادات والمجمعات الطبية مع التاكيد على التزام المواطنين بتطبيق متطلبات الوقاية عند مراجعتهم لها اضافة الى قيام العيادات والمجمعات باتخاذ اجراءات جدية لتطبيق متطلبات الجانب الوقائي من خلال حملات التعفير والتعقيم وتوزيع المعقمات على المراجعين والالتزام بالاعداد المراجعة للحفاظ على التباعد الاجتماعي .

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