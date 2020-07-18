2020/07/18 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وجَّهتْ وزارة التعليم العالي الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى بداية العام الدراسي المقبل، ولوَّحت الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية بحق الجامعات الممتنعة عن تنفيذ هذا التعميم قد تصل إلى سحب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السماح لكلِّ طلبة الجامعات الأهليَّة بأداء الامتحانات الإلكترونيَّة المركز الخبري الوطني.

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