المسحة الاخيرة للفنان خلف ضيدان سالبة.. ولكن

2020/07/18 | 16:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم السبت، عن الحالة الصحة للفنان خلف ضيدان بعد اصابته بفيروس كورونا، كما كشف عن عدد الفنانين المصابين بالفيروس.

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