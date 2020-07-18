2020/07/18 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة “تويتر”، اليوم السبت، إن عملية الاختراق الإلكتروني التي وقعت لأنظمتها الأسبوع الماضي، أتاحت للمهاجمين تنزيل معلومات من نحو ثمانية حسابات.وأكدت في ذات الوقت، أن كل تلك الحسابات ليست رسمية.وأضافت الشركة، أن المتسللين استهدفوا 130 حسابا، وتمكنوا من تغيير كلمات المرور والسيطرة على 45 منها، ونشر تغريدات من تلك الحسابات.وكان المخترقون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جديدة من “تويتر” عن قرصنة يوم الأربعاء وكالة تقدم الاخبارية.

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