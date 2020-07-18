2020/07/18 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس.ويحل برشلونة ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس وملعبه “منديزوروتزا” يوم غد الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد بقيادة الحكم خوسيه لويس مونويرا.وشهدت القائمة تواجد 16 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر قائمة برشلونة لمباراة آلافيس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر قائمة برشلونة لمباراة آلافيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).