مصر تهاجم تركيا: تدخلات انقرة في الشأن العربي مرفوضة وغير شرعية

2020/07/18 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شنت الخارجية المصرية، السبت، هجوما جديدا شديد النبرة على تركيا، متهمة إياها بالتدخل عسكريا وسياسيا في شؤون دول عربية دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان صدر عنه عن “اندهاشه” إزاء تصريحات بعض المسؤولين الأتراك بشأن مدى شرعية الدعوات التي […]

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