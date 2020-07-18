نائب يتحدث عن اطراف مارست الفساد بوزارة الصحة منذ 2003 ويؤكد: 6 سياسيين كبار يمنعون محاسبتها

2020/07/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي ، إن سبب تفشي الفساد في الدولة العراقية عامةً ووزارة ال...





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