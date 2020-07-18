مقتل منتسب في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

2020/07/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، السبت (18 تموز 2020)، مقتل أحد منتسبيها جراء انفجار عبوة ناسفة غربي العاص...





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