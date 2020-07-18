2020/07/18 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب الصحة بِرَفع الغموض وتوجيه دوائر الصحة بعدم وجودِ داعٍ لاشتراط دفن ضحايا وباء كورونا بمقابر معزولة وبالطريقة الغريبة والمخيفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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