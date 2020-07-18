تعرف على أسباب عدم تجديد عقد مدرب كرة السماوة

2020/07/18 | 16:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مدرب فريق الكرة بنادي السماوة الرياضي، سمير كاظم، عن أسباب عدم تجديد عقده مع إدارة النادي.وقال كاظم لـ /المعلومة/ إن” إدارة نادي السماوة اتصلت بي قبل يومين وطلبت مني تقليل راتبي من أجل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل”.وأضاف “أبلغت إدارة السماوة بالإبقاء على راتبي وهو ثلاثة ملايين دينار ولم […]

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