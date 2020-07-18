مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق يتخطى الـ90 ألف حالة

2020/07/18 | 16:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي في عموم العراق ليوم 18 تموز/يوليو، فيما لفتت إلى أنها سجلت 2049 إصابة جديدة فيروس كورونا.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (15229) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (777287)".

أضافت "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 222

بغداد / الكرخ 298

مدينة الطب 179

النجف الأشرف 43

السليمانية 33

أربيل 42

دهوك 12

كربلاء 92

كركوك 94

ديالى 91

واسط 96

البصرة 206

ميسان 102

بابل 167

الديوانية 97

ذي قار 140

الأنبار 6

المثنى 42

نينوى 18

صلاح الدين 17

الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2049 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 263

بغداد الكرخ 144

مدينة الطب 36

النجف 89

السليمانية 108

أربيل 72

دهوك 8

كربلاء 137

كركوك 176

ديالى 99

واسط 167

البصرة 164

ميسان 42

بابل 250

الديوانية 68

ذي قار 56

الأنبار 16

المثنى 66

نينوى 30

صلاح الدين 58

- الوفيات 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 13

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 9

أربيل 1

كربلاء 3

كركوك 8

ديالى 1

البصرة 10

ميسان 5

بابل 4

ذي قار 8

المثنى 2

نينوى 2

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 58492 (نسبة الشفاء 64.8 %) مجموع الإصابات : 90220الراقدين الكلي: 28037الراقدين في العناية المركزة: 397مجموع الوفيات: 3691". اقرأ/ي أيضًا:

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