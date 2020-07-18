مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق يتخطى الـ90 ألف حالة


مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق يتخطى الـ90 ألف حالة
2020/07/18 | 16:09 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي في عموم العراق ليوم 18 تموز/يوليو، فيما لفتت إلى أنها سجلت 2049 إصابة جديدة فيروس كورونا. 

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (15229) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (777287)". 

أضافت "سجلت  وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   222

بغداد / الكرخ     298

مدينة الطب        179

النجف الأشرف    43

السليمانية            33 

أربيل                 42 

دهوك               12                 

كربلاء             92

كركوك             94 

ديالى               91  

واسط              96           

البصرة            206 

ميسان              102

بابل                 167  

الديوانية            97  

ذي قار             140  

الأنبار               6  

المثنى              42            

نينوى               18 

صلاح الدين        17    

الإصابات الجديدة لهذا اليوم :  2049  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   263

بغداد الكرخ     144   

مدينة الطب      36     

النجف            89

السليمانية       108         

أربيل           72 

دهوك          8                  

كربلاء        137 

كركوك       176   

ديالى          99

واسط         167 

البصرة       164

ميسان          42 

بابل           250 

الديوانية       68   

ذي قار        56

الأنبار          16

المثنى          66 

نينوى          30 

صلاح الدين      58     

- الوفيات  75     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     13

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب       2

النجف            1 

السليمانية        9

   أربيل         1                  

كربلاء          3

كركوك         8

ديالى            1 

البصرة        10 

ميسان         5

بابل           4 

ذي قار        8             

المثنى         2

نينوى          2

صلاح الدين    2             

  مجموع الشفاء  :  58492  (نسبة الشفاء  64.8 %) مجموع الإصابات : 90220الراقدين الكلي: 28037الراقدين في العناية المركزة: 397مجموع الوفيات:   3691". اقرأ/ي أيضًا: 

الموقف الوبائي: حالات الشفاء أكثر من الإصابات

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتخطى الـ86 ألف حالة

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