2020/07/18 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة يوم السبت عن البدء بالاستعدادت والاجراءات اللازمة لتغطية خزين الحنطة المحلية المسوقة لهذا العام وفق الاساليب الفنية المعتمدة وتوفير المستلزمات كافة التي تعزز المحافظة عليه .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن طوفان في بيان اليوم، ان "الموسم التسويقي الجاري حقق نجاحا في استيعاب الكميات الكبيرة التي سوقت من الحنطة والتي ساهمت للوصول للاكتفاء الذاتي وهو الهدف الاهم الذي تسعى الشركة للوصول اليه وذلك لعدة اعتبارات تأتي في مقدمتها ، تامين قوت الشعب من المنتج الوطني خاصة في ظل الظروف الحالية من انتشار جانحة كورونا التي غيرت نظام العالم التصديري" .

واضاف ان مجموع ما تم تسلمه من الحنطة بانواعها بلغ )=(4,761,929) ملايين طن من الحنطة بانواعها موزعة مابين ( 4,229,863) مليون طن حنطة ناعمة درجة اولى ، ( 466,775 ) الف طن حنطة ناعمة درجة ثانيه ، ( 65,289) الف طن .

ونوه طوفان الى ان الكميات المستلمة لغاية اعداد هذا الخبر تجاوزت رسميا ماتم تسويقه في موسم تسويق ٢٠١٩ ، وذلك مع استمرار التسويق في عدد من.



المراكز التسويقة موزعة على مركز واحد في صلاح الدين ، و كركوك ونينوى اضافة الى فروع الشركة في اقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تأمين "قوت الشعب" في زمن كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تأمين "قوت الشعب" في زمن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).