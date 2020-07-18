أثارت لغطاً.. مدرب برشلونة يعلق على تصريحات ميسي الأخيرة

2020/07/18 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علّق المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتين على تصريحات للنجم الكتلوني ليونيل ميسي فسرت على أنها تستهدفه.وقال سيتين في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد إن “ميسي لم يقصدني على الإطلاق، كلنا نقول أشياء يتم تفسيرها بشكل خاطئ ولا أعطى مثل هذه الأمور أهمية”.وكان النجم الأرجنتيني قد صرّح بعد مباراة فريقه […]

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