الكشف عن اطراف تمارس الفساد بوزارة الصحة منذ 17 عاماً.. 6 سياسيين كبار يمنعون محاسبتها !

2020/07/18 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي ، إن سبب تفشي الفساد في الدولة العراقية عامةً ووزارة ال...





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