2020/07/18 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة تباشر اعمالها اعتبارا من بعد غد الاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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