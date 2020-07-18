العراق يسجل75 وفاة و 2049 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/18 | 16:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت حالت الشفاء من الفيروس في العراق مؤخرا

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