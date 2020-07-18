2020/07/18 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط (11) حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم تشكيل لجنة مشتركة لفتح حاويات عدد 11 تم ضبطها داخل الحرم الكمركي تبين صحة المعلومات وأنها محملة بمواد كيمياوية شديدة الخطورة لا يسمح باستيرادها (منظف خامات صناعي) […]

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