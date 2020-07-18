الكشف عن عملية نفذها جهاز المخابرات في ميناء ام قصر

2020/07/18 | 16:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم السبت، عن ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيمياوية خطرة في منفذ ميناء ام قصر الشمالي وبالتعاون مع جهاز المخابرات.وقال اعلام الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب جهاز المخابرات الوطني تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ […]

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