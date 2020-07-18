“يعيش جنون العظمة”.. نائب يعلن جمع 100 توقيع لاستضافة الكاظمي في البرلمان

2020/07/18 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، السبت، جمع أكثر من 100 توقيع نيابي لاستضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في مجلس النواب.وقال الشعلان لـ /المعلومة/ ، إن “المتابع لمجرى الاحداث في العراق يلاحظ مدى الاخفاقات وتضارب التصريحات لرئيس الوزراء وهذا يعكس تخبط كبير يعيشه مصطفى الكاظمي”.وأضاف “قدمنا طلبا موقعا بأكثر […]

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