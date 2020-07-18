2020/07/18 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 18 تموز 2020 ، فيما سجلت ( 1997) اصابة جديدة والوفيات 75 حالة وفاة .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 15229) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تسجيل 1997 اصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة خلال يوم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تسجيل 1997 اصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).