سالم يكشف عن “خطأ” ارتكبته وزارة الدفاع ويؤكد أن الطارمية تضم سياسيين يتسترون على الارهابيين

2020/07/18 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب النائب حسن سالم، السبت، بحملة عسكرية لتطهير قضاء الطارمية من خلايا داعش الاجرامية، معتبرا أن المدينة تضم بؤر ارهابية وشخصيات سياسية تتستر على الإرهابيين.وقال سالم، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الطارمية تحوي على بؤر للارهاب وشخصيات سياسية تتستر على الارهابيين وتمنع اي عملية عسكرية تطال هذه الجماعات الارهابية التي تشكل تهديدا […]

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