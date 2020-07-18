تراجع صادرات العراق النفطية بعد اتفاق أوبك

2020/07/18 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انعكست نتائج اتفاقية خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك بلس" على أرقام كبار مُصدري النفط خلال مايو/أيار الماضي، في وقت تشهد فيه السوق العالمية تراجع الطلب على مصادر الطاقة، مع استمرار تأثر الاقتصادات بتبعات كورونا.وبدأ التحالف اعتبارا من مايو/أيار الماضي، تنفيذ اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران 2020 تم تمديده حتى نهاية يوليو/تموز الجاري.بينما تبدأ المرحلة الثانية بتقليص خفض الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية أبريل/نيسان 2022.وتراجعت صادرات العراق النفطية -ثالث أكبر مُصدر عالمي- في مايو/أيار الماضي، بمقدار 220 ألف برميل يوميا لتبلغ 3 ملايين و633 ألف برميل يوميا، نزولا من 3 ملايين و853 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان السابق له.والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك (OPEC)، بعد السعودية، بحجم إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، لكنه تراجع إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار الماضي.

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