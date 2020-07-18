العمل تبحث إمكانية دمج الضمان الاجتماعي مع صندوق تقاعد الموظفين

2020/07/18 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، السبت، تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وبحث امكانية دمج صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.وقال الركابي، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش ترؤسه اجتماعاً إن “تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يجب ان يتماشى مع رؤية الوزارة في خدمة مصلحة الطبقة العاملة وان يعالج جميع الاشكالات المطروحة […]

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