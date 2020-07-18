بعد اختطافها السكان..رئيس بلدية بورتلاند يطالب ترامب باخراج الشرطة

2020/07/18 | 17:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]طالب رئيس بلدية مدينة بورتلاند الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، الاحد، باخراج الشرطة من المدينة بعد ورود تقارير عن عمليات اختطاف تقوم بها الشرطة الامريكية بسيارات لاتحمل اية علامات .

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