مسؤول حكومي : الكاظمي سيتوجه إلى السعودية بعد مشاورات مع ايران

2020/07/18 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مسؤول حكومي بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقررة إلى السعودية وإيران هي “محاولة لتحقيق التوازن في العلاقات”، فيما أشار إلى أن الكاظمي سيستقبل وزير الخارجية الايراني جواد ظريف قبل أن يتوجه إلى الرياض للقاء ولي العهد محمد بن سلمان.وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس، إن “الكاظمي سيزور السعودية وإيران على […]

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